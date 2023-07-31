Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений

Герцогиня Сассекская довела футболиста до белого каления своими заявлениями.

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Меган Маркл обвинила Дэвида и Викторию Бекхэм в сливе информации / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл известна своим непростым характером. Новое подтверждение тому, что строить с ней отношения очень непросто, предоставило издание Daily Mail.

Так стал известно, что Маркл в пух и прах рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм, которые еще недавно входили в круг ее самых близких друзей. Инсайдеры сообщают, что причиной конфликта стало обвинение герцогиней четы Бекхэм в том, что те сливают таблоидам информацию про нее и ее жизнь с принцем Гарри.

От таких заявлений Дэвид был просто в бешенстве и принял решение раз и навсегда разорвать отношения со скандальными королевскими особами. "Примирение маловероятно", - сообщает источник.

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Меган Маркл подружилась с Бекхэмами, когда только начала встречаться с принцем Гарри. По слухам, они оказали ей большую поддержку, когда будущая герцогиня Сассекская перебралась в Великобританию. Дэвид и Виктория были среди приглашенных гостей на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри в мае 2018 года.

К слову, из круга приближенных, которые также присутствовали на церемонии, скандальна герцогиня вычеркнула Джорджа и Амаль Клуни, а также свою давнюю подругу Джессику Малруни, чьи дети были дружками и пажами на свадьбе Сассекских.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также недавно в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл, которое она старалась тщательно скрыть от папарацци - в кадре герцогиня Сассекская веселится на вечеринке.

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