Шакиру признали женщиной года назло изменнику Пике

Колумбийская певица смогла конвертировать свои страдания в творчество, что вознесло ее на новый этап признания.

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Шакира стала женщиной года по версии Billboard / instagram.com/shakira

Летом прошлого года колумбийская певица Шакира ошарашила поклонников новостью о том, что ее многолетний партнер, отец двоих ее детей, испанский футболист Жерар Пике систематически изменял ей. По этой причине артистка ушла от спортсмена.

Шакира болезненно переживала предательство и разрыв с возлюбленным, и не стеснялась демонстрировать эти чувства публике. Она выпустила несколько треков, посвященных неверному Пике и его новым увлечениям, а также собственным переживаниям. Эмоциональный порыв вновь вознес Шакиру на вершину музыкального Олимпа, а футболиста одарил лишь общественным порицанием.

Сейчас стало известно, что певица была признана женщиной года авторитетным изданием Billboard, а также стала первой латиноамериканской женщиной, удостоенной этого звания.

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Этого Шакира добилась благодаря своей глубоко личной музыке, которая не только вдохновляет, но и подает здоровый пример того, как стоит справляться с сильными эмоциями, создавая нечто новое и прекрасное.

"Шакира - идеальная женщина в музыке. Благодаря ей латиноамериканские женщины во всем мире получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она самостоятельно создала целое движение и ее творчество остается еще более актуальным, чем когда-либо, с изяществом, огромной отдачей и талантом. Она - определение женщины в музыке", - объясняет выбор Billboard директор издания по контенту Лейла Кобо.

Смотрите видео про "женщину-волчицу" Шакиру, ее непростой путь и совершенно новый виток в певческой карьере:

Напомним, 46-летняя колумбийская певица Шакира и 36-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

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