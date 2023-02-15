Шакира сорвалась и угрожает Жерару Пике: "Я убью своего бывшего"

Колумбийская певица Шакира рассталась со своим избранником, испанским футболистом Жераром Пике, еще в июне, однако "отпустить" ситуацию не может до сих пор.
Так на День всех влюбленных она поздравила спортсмена с праздником, правда, весьма оригинальным способом с вполне конкретным подтекстом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, на котором при полном параде, с макияжем, прической, в соблазнительном комбинезоне и на каблуках, беззаботно протирает пол на кухне шваброй - заметает следы.
При этом Шакира подпевает треку певицы SZA - Kill Bill. Вероятно, песня выбрана совсем не случайно, ведь остановилась она на фрагменте, который описывает, как лирическая героиня планирует убивать своего бывшего мужа.
"Я убью своего бывшего, хоть это и не самая лучшая идея, а потом и его девушку – как я до такого дошла? Может я убью своего бывшего, хоть все еще люблю его, но лучше сесть за решетку, чем быть одинокой", - поет Шакира.
В комментариях поклонники Шакиры жалеют ее, глядя, как тяжело она переживает разрыв с Пике. И советуют футболисту насторожиться, ведь нет ничего опасней преданной, обиженной женщины.
Напомним, 45-летняя колумбийская певица Шакира и 35-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.
Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.
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