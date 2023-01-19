Банка джема: Шакира рассказала, как обнаружила измену мужа

Певица вернулась из командировки и обнаружила, что кто-то подъедает ее варенье.

Шакира / instagram.com/shakira

45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

По информации Page Six, Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.

Певица "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

Напомним, 45-летняя колумбийская певица Шакира и 35-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. И хоть пара не состояла в официальном браке, в их гражданском союзе у них родилось двое детей.

Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее, певица Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

Наряд из полупрозрачной ткани, украшенный камнями и блестками, уже называют "платьем мести" (по аналогии с черным мини, которое принцесса Диана надела после развода с принцем Чарльзом - прим. редактора), ведь оно безупречно подчеркивает идеальную фигуру певицы, и оттеняет ее красоту.

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