"Сгубил молодость Пугачевой": Галкин публично унизил Киркорова

На одном из концертов Максим Галкин высказался о личной жизни с Аллой Пугачевой, "уколов" Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров, Максим Галкин / скриншот YouTube

Шоумен Максим Галкин публично унизил певца Филиппа Киркорова во время одного из своих выступлений.

В России мужа Аллы Пугачевой часто обвиняли в нетрадиционной ориентации, но Галкин сделал это предметов своих выступлений.

На одном из концертов он высказался о личной жизни с Пугачевой, "уколов" Киркорова.

"Меня всегда сопровождали эти слухи (о нетрадиционной ориентации - ред.), конечно, жена старше. Мужики просто не понимают насколько это классно, что жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что сгубил ее молодость. Это сделали другие люди. И некоторые из них дос сих пор живы, и них еще торчат перья", - пошутил Галкин, намекая на Киркорова.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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