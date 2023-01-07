Кричал не только "Героям слава": выступление Галкина в Дубае заставило россиян плеваться желчью

В России продолжаются бурные обсуждения выступление Максима Галкина в Дубае, где он прокричал со сцены "Героям слава!" в ответ на "Слава Украине".
Писатель-пропагандист Захар Прилепин считает, что Галкин, который не боится говорить правду и высмеивать путинскую Россию, "окончательно потерял берега и превратился в русофоба".
"Галкин пошутил про "боевых уток", "биологическое оружие", и вспомнил "откуда на Беларусь готовилось нападение". Там вообще множество самых подлых шуток про российскую армию. Также он высмеял заявления о "спящих нацистах" в РФ. Ссылку на видео давать не буду", - пожаловался пропагандист.
Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.
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