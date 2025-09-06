"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

Елена Шоптенко вспомнила, как все произошло.

Елена Шоптенко - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Елена Шоптенко имеет белорусские корни

Как она поменялась после полномасштабной войны

Украинская известная хореограф и танцовщица Елена Шоптенко осознала себя украинкой после того, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В интервью изданию Фокус Елена уточнила, что ее родители родом из страны-террориста.

"Многие только после начала большой войны осознали себя украинцами. Я в том числе. У меня же корни вообще-то белорусские. Родители из Иркутска. Сама только сейчас почувствовала, насколько украинка – это особенно остро ощущается за границей", – отметила она.

Елена Шоптенко / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Также она гордиться своей сознательностью. Еще Шоптенко рассказала, как посетила выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки в Вене.

Елена Шоптенко / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

"Недавно мы с сыном ходили на хор Веревки, который был в Вене на гастролях. Сын смотрел на сцену с открытым ртом – ему было так интересно. Когда я последний раз была на их концерте в Киеве? Немного становится стыдно, что начинаешь ценить это только после начала полномасштабного вторжения", – добавила знаменитость.

Елена Шоптенко / инфографика: Главред

О персоне: Елена Шоптенко Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

