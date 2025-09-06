Укр
"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

Элина Чигис
6 сентября 2025, 05:00
Елена Шоптенко вспомнила, как все произошло.
Елена Шоптенко
Елена Шоптенко - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Кратко:

  • Елена Шоптенко имеет белорусские корни
  • Как она поменялась после полномасштабной войны

Украинская известная хореограф и танцовщица Елена Шоптенко осознала себя украинкой после того, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В интервью изданию Фокус Елена уточнила, что ее родители родом из страны-террориста.

видео дня

"Многие только после начала большой войны осознали себя украинцами. Я в том числе. У меня же корни вообще-то белорусские. Родители из Иркутска. Сама только сейчас почувствовала, насколько украинка – это особенно остро ощущается за границей", – отметила она.

Елена Шоптенко
Елена Шоптенко / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Также она гордиться своей сознательностью. Еще Шоптенко рассказала, как посетила выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки в Вене.

Елена Шоптенко
Елена Шоптенко / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

"Недавно мы с сыном ходили на хор Веревки, который был в Вене на гастролях. Сын смотрел на сцену с открытым ртом – ему было так интересно. Когда я последний раз была на их концерте в Киеве? Немного становится стыдно, что начинаешь ценить это только после начала полномасштабного вторжения", – добавила знаменитость.

Елена Шоптенко
Елена Шоптенко / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Елена Шоптенко

Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Неофициальная жена Путина Кабаева поехала в Китай, чтобы взять свое

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

