"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

Кратко:
- Елена Шоптенко имеет белорусские корни
- Как она поменялась после полномасштабной войны
Украинская известная хореограф и танцовщица Елена Шоптенко осознала себя украинкой после того, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.
В интервью изданию Фокус Елена уточнила, что ее родители родом из страны-террориста.
"Многие только после начала большой войны осознали себя украинцами. Я в том числе. У меня же корни вообще-то белорусские. Родители из Иркутска. Сама только сейчас почувствовала, насколько украинка – это особенно остро ощущается за границей", – отметила она.
Также она гордиться своей сознательностью. Еще Шоптенко рассказала, как посетила выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки в Вене.
"Недавно мы с сыном ходили на хор Веревки, который был в Вене на гастролях. Сын смотрел на сцену с открытым ртом – ему было так интересно. Когда я последний раз была на их концерте в Киеве? Немного становится стыдно, что начинаешь ценить это только после начала полномасштабного вторжения", – добавила знаменитость.
О персоне: Елена Шоптенко
Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
