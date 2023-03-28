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Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

28 марта 2023, 16:41
Сергей и Снежана Бабкины в День театра отметили агатовую свадьбу.
Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины официально вместе 14 лет / instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант, тренер шоу Голос країни и актер Сергей Бабкин и актриса и тренер личностного роста Снежана Бабкина 27 марта отметили агатовую свадьбу - 14 лет официального брака.

Примечательно, что дату для росписи артисты выбрали неспроста: в это день также отмечается День театра - важный праздник для Сергея и Снежаны. В честь 14-ой годовщины музыкант опубликовал на своей странице в Instagram редкое фото из ЗАГСа.

На снимке Бабкины в повседневной одежде и с абсолютно каменными лицами демонстрируют свидетельство о браке. О празднике для их семье свидетельствует лишь букет в руках Снежаны.

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"27 марта - день нашей годовщины. 14 лет официального брака. 2009 год, Харьков", - подписал фото Бабкин.

Сергей познакомился со Снежаной в 2007 году, а уже в 2008 пара решила обвенчаться. Примечательно, что союз перед Богом они решили заключить гораздо раньше, чем гражданский.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины официально вместе 14 лет / instagram.com/babkin_official

Ранее Ирина Билык подогрела слухи про свое воссоединение с хореографом Дмитрием Коляденко - они были парой в начале двухтысячных, но расстались из-за постоянных скандалов на почве ревности.

Также стало известно, что 28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, вышла замуж за своего таинственного избранника.

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Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

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