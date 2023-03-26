Теперь миссис: мисс Украина-Вселенная вышла замуж

Виктория Апанасенко сочетала себя узами брака через месяц после помолвки.

Виктория Апанасенко вышла замуж / instagram.com/crystal.viktoria

28-летняя модель Виктория Апанасенко представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году. Тогда о ней узнал весь мир, и у красивой украинки появилось множество поклонников.

Однако у них нет ни малейших шансов - Апанасенко вышла замуж за любимого мужчину. В феврале она получила предложение руки и сердца, а 23 марта сыграла свадьбу. Фото, на котором она держится с мужем за руки, Виктория опубликовала на своей странице в Instagram через несколько дней после церемонии, чтобы подольше насладиться своим счастьем.

Апанасенко сдержанно рассказывала про своего избранника - фанатам модель так доподлинно неизвестно ни его имя, ни профессия. Виктория отмечала лишь, что он не связан с политикой и шоу-бизнесом.

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Свою свадьбу модель также не стала комментировать - она написала лишь дату бракосочетания, показала праздничный букет и прическу. Стоит ли ждать фото в свадебном платье, пока неизвестно.

С важным семейным событием Викторию Апанасенко в комментариях поздравили Наталка Денисенко, Анна Олицкая, Светлана Готочкина, Юлия Магдыч и пр.

Виктория Апанасенко вышла замуж / instagram.com/crystal.viktoria

Ранее в СМИ появилась новая версия причины, по которой расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - во всем винят разлучницу Демет Оздемир, новую партнершу "Серкана Болата".

Также испанский футболист Жерар Пике, которого недавно бросила Шакира из-за его постоянных измен, впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг их разрыва.

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