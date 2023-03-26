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Ирина Билык подогрела слухи о воссоединении с Дмитрием Коляденко

26 марта 2023, 20:03
Творческий дуэт Билык и Коляденко вполне вероятно перерос в романтическое приключение.
Ирина Билык, Дмитрий Коляденко
Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык рассталась с хореографом и певцом Дмитрием Коляденко еще в 2006 году. Три года у них был бурный роман со скандалами, драками и яркими проявлениями чувств на публике.

Тем не менее у Билык есть одна волшебная способность - оставаться в прекрасных дружеских отношениях со всеми своими бывшими. Из-за этого каждое ее появление в компании бывшего мужчины воспринимается поклонниками, как сигнал о воссоединении.

Тем не менее сейчас Билык и Коляденко посылают поклонникам их пары крайне однозначные флюиды - они вместе отправились на гастроли, и вне сцены также очень много времени проводят в обществе друг друга, оставляя в социальных сетях провокационные послания.

видео дня

К примеру, на странице Ирины в Instagram появилось видео, на котором Дмитрий кормит ее виноградом. "Ану признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтрак?" - пишет артистка.

Поклонники после этого буквально засыпали ее вопросами: неужели они вновь семья? Билык и Коляденко за их вероятное воссоединение называют украинскими Джей Ло и Аффлеком - те тоже расстались в начале двухтысячных, но совсем недавно все-таки сыграли свадьбу. В комментариях отмечают, что такому повороту событий они будут очень рады:

"Так ви вже сім’я знову??? Я шось пропустила".

"Як Дженніфер Лопес і Бен Аффлек".

"Вы созданы друг для друга ❤️"

"Ви як нитка з голкою".

"Если вы снова вместе, то я очень рада. Вы прекрасная пара. И вам суждено быть вместе"

"Мне всегда нравилась ваша пара!❤️❤️"

"Як то кажуть: від долі не втечеш".

Ранее в СМИ появилась новая версия причины, по которой расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - во всем винят разлучницу Демет Оздемир, новую партнершу "Серкана Болата".

Также испанский футболист Жерар Пике, которого недавно бросила Шакира из-за его постоянных измен, впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг их разрыва.

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