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Секрет счастливой жизни Тины Тернер - последнее интервью певицы

Анна Подгорная
25 мая 2023, 23:27 обновлено 25 мая, 23:27
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Тина Тернер была сильной и мудрой женщиной, которая сохранила огонь в глазах даже в последние месяцы жизни.
Тина Тернер
В последнем интервью Тина Тернер поделилась своим секретом счастливой жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tinaturner

Поклонники все еще не могут поверить в новость о смерти королевы рок-н-ролла Тины Тернер, которой удалось стать легендой при жизни. Творческую карьеру она закончила лишь в 2021 году.

Чуть больше месяца назад, 17 апреля, 83-летняя певица дала интервью британскому Vogue, которое считается последним в ее жизни. В нем Тернер раскрыла собственный секрет счастья.

На ее долю выпало немало сложностей: жизнь с абьюзером, который ей изменял и пытался сломать карьеру, аборт, попытка самоубийства, смерть двоих сыновей, инсульт, рак кишечника и почечная недостаточность. Тина преодолела все это в своем уверенном пути на вершину славы.

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Свою жизнь артистка видела так: "Что значит хорошо жить? Моя жизнь была насыщенной, но со многими грустными моментами, которые я теперь прощаю и пытаюсь забыть. Возможно, это и есть ответ: продолжать двигаться вперед, отпустить и стремиться наполнить свою жизнь любовью".

Даже в последние месяцы своей земной жизни певица ни капли не жалела о своем тернистом пути. На вопрос журналиста, какой совет от себя нынешней она дала бы себе в юности, Тина Тернер не задумываясь ответила: "Я бы сказала себе оставаться сильной и продолжать желать большего и бороться за все это! Оно придет, и оно стоит того, чтобы подождать!"

Смотрите видеорепортаж про яркую жизнь непревзойденной Тины Тернер:

Ранее стало известно, что итальянская супермодель Бьянка Балти ради вдохновения своих дочерей полностью удалила молочные железы - таким образом манекенщица решила обезопасить себя от рака.

Также певица Лайма Вайкуле поделилась собственным опытом борьбы с онкологией, который приобрела около 30 лет назад - артистка признается, что тяжелый недуг сильно изменил ее.

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