Умерла Тина Тернер: певицу убила опасная болезнь

24 мая стало известно, что американская и швейцарская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
В течение нескольких последних лет Тернер имела проблемы со здоровьем. У певицы диагностировали рак кишечника в 2016 году. В 2017 году артистка перенесла пересадку почки.
"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания", - заявил представитель звезды.
Тина Тернер - что о ней известно
Тину Тернер называют королевой и рок-певицей. Тернер родившаяся в США, стала одной из величайших звезд музыки благодаря своему потрясающему сценическому присутствию и серии хитов, таких как "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" и "What's Love Got to Do With It".
Тернер впервые стала известной в 1960-х годах вместе с ее бывшим мужем Айком Тернером, с которым исполняла классическую песню "River Deep, Mountain High".
Тернер призналась о домашнем насилии, которому подверг ее бывший муж.
Издевательства над певицей были документированы в биографическом фильме 1993 года с Анджелой Бассетт в главной роли, который получил три Оскара.
История ее жизни также была увековечена в популярном шоу в Вест-Энде, которое продолжает идти до сих пор.
Тина Тернер похоронила своих сыновей
Тина Тернер пережила ужасную утрату - ее родной старший сын Крейг Реймонд в 2018 году застрелился в возрасте 59 лет.
В 2022 году 9 декабря умер младший сын Тины Тернер. Сообщалось, что мужчина перестал дышать и соседи вызвали скорую медицинскую помощь. Предполагается, что мужчина умер из-за осложнений, связанных с онкологией, с которой он боролся последние годы жизни. Ронни было 62 года.
Тина Тернер является также приемной матерью двух сыновей своего первого мужа, Айка Тернера, от предыдущих отношений.
Смотрите видео о том, какую легендарную песню спела Тина Тернер:
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