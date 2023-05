Умерла Тина Тернер: певицу убила опасная болезнь

В течение нескольких последних лет Тернер имела проблемы со здоровьем.

24 мая стало известно, что американская и швейцарская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

В течение нескольких последних лет Тернер имела проблемы со здоровьем. У певицы диагностировали рак кишечника в 2016 году. В 2017 году артистка перенесла пересадку почки.

"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания", - заявил представитель звезды.

Тина Тернер - что о ней известно

Тину Тернер называют королевой и рок-певицей. Тернер родившаяся в США, стала одной из величайших звезд музыки благодаря своему потрясающему сценическому присутствию и серии хитов, таких как "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" и "What's Love Got to Do With It".

Тернер впервые стала известной в 1960-х годах вместе с ее бывшим мужем Айком Тернером, с которым исполняла классическую песню "River Deep, Mountain High".

Тернер призналась о домашнем насилии, которому подверг ее бывший муж.

Издевательства над певицей были документированы в биографическом фильме 1993 года с Анджелой Бассетт в главной роли, который получил три Оскара.

История ее жизни также была увековечена в популярном шоу в Вест-Энде, которое продолжает идти до сих пор.

Тина Тернер похоронила своих сыновей

Тина Тернер пережила ужасную утрату - ее родной старший сын Крейг Реймонд в 2018 году застрелился в возрасте 59 лет.

В 2022 году 9 декабря умер младший сын Тины Тернер. Сообщалось, что мужчина перестал дышать и соседи вызвали скорую медицинскую помощь. Предполагается, что мужчина умер из-за осложнений, связанных с онкологией, с которой он боролся последние годы жизни. Ронни было 62 года.

Тина Тернер является также приемной матерью двух сыновей своего первого мужа, Айка Тернера, от предыдущих отношений.

