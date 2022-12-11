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Умер младший сын Тины Тернер - певица разбита из-за горечи утраты

11 декабря 2022, 15:48
Королева рок-н-ролла еще не успела оплакать своего старшего сына, который ранее совершил самоубийство.
Тина Тернер
Тина Тернер подтвердила смерть младшего родного сына Рональда Реннела Тернера / instagram.com/tinaturner

83-летняя певица Тина Тернер пережила своих двоих сыновей - на днях скончался ее младший родной сын Ронни Тернер.

Как сообщает издание TMZ, в пятницу, 9 декабря, на номер 911 (служба спасения в Америке - прим. редактора) поступил звонок от соседей Ронни. Они сообщили что мужчина лежит без сознания с поверхностным дыханием недалеко от своего дома.

Приехавшие парамедики констатировали смерть Тернера-младшего - мужчина перестал дышать. Вывод коронера о причинах смерти Ронни пока не публикуются. Предполагается, что мужчина умер из-за осложнений, связанных с онкологией, с которой он боролся последние годы жизни. Ронни было 62 года.

Смерть сына подтвердила и сама "королева рок-н-ролла": на своей странице в Instagram Тина Тернер опубликовала собственное черно-белое фото со скорбным лицом и закрытыми глазами. "Ронни, ты покинул этот мир слишком рано. В скорби я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын", - написала певица.

Ранее тина Тернер пережила еще одну ужасную утрату - ее родной старший сын Крейг Реймонд в 2018 году застрелился в возрасте 59 лет.

Тернер является также приемной матерью двух сыновей своего первого мужа, Айка Тернера, от предыдущих отношений.

Ранее стало известно о смерти Сергея Кузнецова - композитор, поэт-песенник и создатель группы Ласковый май скончался в возрасте 58 лет, всего через несколько месяцев после смерти Юры Шатунова.

Также стала известна причина смерти Брюса Ли, которую медики искали почти полвека - культовый артист умер внезапно, что породило множество фантастических версий.

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