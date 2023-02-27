"Сегодня мы с Украиной": Лайма Вайкуле взбесила россиян отказом врать зрителю

Трогательная и искренняя речь в поддержку нашей страны, произнесенная Вайкуле в Израиле, вызвала "бурление" в пропагандистских массах.

Лайма Вайкуле с флагом Украины со сцены выразила поддержку нашей стране / instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично осуждает войну в Украине и не единожды критиковала кремлевскую власть за вероломное вторжение и методичное уничтожение украинского народа.

На днях артистка оставила хейтерам из рф максимально четкое послание: ее сердце, как артистки и просто человека - с Украиной, потому что врать своему зрителю ради 30 серебряников она не намерена.

На одном из концертов во время израильского тура Вайкуле позвала на сцену Елену Коляденко - руководительницу украинского шоу-балета Freedom, с которым Лайма сотрудничает долгие годы. Хореограф вышла на сцену под бурные аплодисменты, неся в руках флаг Украины - овации стали громче.

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Затем Вайкуле произнесла пламенную речь, обращаясь ко всем своим поклонникам. "Будьте здоровы, будьте счастливы... Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем петь вживую, будем менять костюмы, делать пластические операции... Одним словом, мы с вами, мы вас любим. И сегодня мы с Украиной", - заявила артистка.

Публичная поддержка нашей страны рассердила российскую аудиторию - фрагмент своего выступления Вайкуле показала в Instagram, и в комментариях представители страны-агрессора устроили настоящую вакханалию с оскорблениями, ядовитыми комментариями и угрозами:

"Да, вот истинные лица!!! А мы ещё кормили этих шутов народа!! "Звёзды" ещё те. Из покон веков при царях в шутах ходили, и шутами являются".

"Гадость! Больше никак не скажешь!"

"Я конечно в шоке от увиденного! Лайма, я думала Вы умнее и выше всего этого. Прям гадко на душе стало, зачем Вы так?"

Впрочем, Вайкуле на сцене не первый год, и подобные проявления ненависти ее ничуть не трогают. Тем более что для себя она выбрала путь честности - путь поддержки нашей страны. А что делает страна на болотах ее ничуть не тревожит.

Ранее Лайма Вайкуле развеяла слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и что рядом с ней находится ее подруга Пугачева.

Также российский певец-путинист, чья мама была украинкой из Кременчуга, внесенный в базу Миротворец за выступления в аннексированном Крыму, Юрий Антонов назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле слабоумной. Некогда уважаемый артист опустился до гадких оскорблений из-за того что Лайма заступилась за Аллу Пугачеву, которую в РФ травят за антивоенную позицию ее семьи.

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