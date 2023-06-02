Седокову подловили в ночном клубе в объятиях другого мужчины

Певица Анна Седокова не стесняется "выносить" сор из избы.

https://stars.glavred.info/sedokovu-podlovili-v-nochnom-klube-v-obyatiyah-drugogo-muzhchiny-10475152.html Ссылка скопирована

Анна Седокова скоро станет холостячкой?/ instagram.com/annasedokova/

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая еще вчера устраивала публичные разборки со своим мужем Янисом Тиммой, уже "зажгла" в ночном клубе с другим мужчиной.

Момент, как Седокова обнимается и трется об нового ухажера попал на видео, пишет Телеграмм-канал "Звездач".

Кроме того, певица, которая не поддержала Украину в жестоком противостоянии России, также поделилась фото, как ей отправлял сообщения ее муж, а потом удалял их. Видимо, конфликт, который образовался у них имел еще горячее продолжение.

видео дня

На видео - Седокова танцует с чужим мужчиной:

Напомним, ранее муж Седоковой Янис запостил черное сториз в своем Instagram, которое гласило: "Наверное, это была пара худших часов в моей жизни. Больше нечего сказать. Ты потом все узнаешь. Но может и не узнаешь никогда. Надеюсь, никогда".

Ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицы украинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

Вас также может заинтересовать: