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Седина, морщинки и ни капли косметики: весенняя Сальма Хайек очаровала свежими фото

Анна Подгорная
24 апреля 2025, 01:30
175
Хайек без страха показала, как выглядит на самом деле вне съемочных площадок и светских приемов.
Сальма Хайек
Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Вкратце:

  • Сальма Хайек с близкими отправилась на весенние каникулы
  • Звезда показала себя без макияжа и фильтров

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек всегда безупречна на ковровых дорожках - прическа, макияж, наряд. В повседневной жизни звезда позволяет себе быть свободной в том, как она выглядит.

В свои 58 лет Хайек без смущения показывает тело в бикини, лицо без макияжа и седину в волосах, поддерживая тренд на натуральность. Во всех этих ипостасях актрису можно разглядеть на ее свежих фото в Instagram.

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Там Сальма выложила серию снимков под названием "Весенние каникулы": катания на яхте, ужины с друзьями и теплые весенние прогулки. В комментариях поклонники артистки пищат от восторга, и засыпают ее разнообразными комплиментами - даже "по-домашнему" Сальма Хайек выглядит, как суперзвезда.

Сальма Хайек
Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек
Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек
Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / instagram.com/salmahayek

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Кто такая Сальма Хайек

Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль, сообщает Википедия. Известные работы: "От заката до рассвета", "Догма", "Фрида", "Бандитки", "Дом Gucci" и др.

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