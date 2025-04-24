Седина, морщинки и ни капли косметики: весенняя Сальма Хайек очаровала свежими фото

Хайек без страха показала, как выглядит на самом деле вне съемочных площадок и светских приемов.

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Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Вкратце:

Сальма Хайек с близкими отправилась на весенние каникулы

Звезда показала себя без макияжа и фильтров

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек всегда безупречна на ковровых дорожках - прическа, макияж, наряд. В повседневной жизни звезда позволяет себе быть свободной в том, как она выглядит.

В свои 58 лет Хайек без смущения показывает тело в бикини, лицо без макияжа и седину в волосах, поддерживая тренд на натуральность. Во всех этих ипостасях актрису можно разглядеть на ее свежих фото в Instagram.

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Там Сальма выложила серию снимков под названием "Весенние каникулы": катания на яхте, ужины с друзьями и теплые весенние прогулки. В комментариях поклонники артистки пищат от восторга, и засыпают ее разнообразными комплиментами - даже "по-домашнему" Сальма Хайек выглядит, как суперзвезда.

Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек без макияжа - актриса показала седину на свежих фото / instagram.com/salmahayek

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Кто такая Сальма Хайек Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль, сообщает Википедия. Известные работы: "От заката до рассвета", "Догма", "Фрида", "Бандитки", "Дом Gucci" и др.

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