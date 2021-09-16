Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

Саша Пустовит уехала на отдых / Instagram

Популярная украинская Instagram-блогерша Саша Пустовит, известная в Сети под ником Саша Бо, недавно шокировала публику жуткими подробностями жизни с мужем Игорем. В интервью Маше Эфросининой она рассказала, что Игорь был ее самым главным хейтером.

После этих откровений звезда отправилась на отдых на Западную Украину. В Instagram она сообщила подписчикам, что поехала в горы Буковеля вместе с сыном.

По приезду Саша показала, как катается с Даней на аттракционах и любуется пейзажами украинских Карпат.

"А еще я очень хочу поехать на море и исчезнуть на неделю. Я обязательно это сделаю. Мне действительно нужен отпуск. Сразу после развода, 30 сентября. Если не будет казусов", - написала знаменитость.

Напомним, недавно Саша Пустовит рассказала, что ее муж издевался над ней морально и шантажировал рассказать о булимии и туберкулезе, а также желал ей умереть от рака желудка.

Игорь Пустовит, в свою очередь, эти слова отрицает и утверждает, что это ложь.