"Самое большое счастье в жизни": Инна Мирошниченко растрогала теплым видео

Пара Мирошниченко воспитывает троих детей, в том числе приемного Марселя.

https://stars.glavred.info/samoe-bolshoe-schaste-v-zhizni-inna-miroshnichenko-rastrogala-trogatelnym-video-10520458.html Ссылка скопирована

Инна и Тимур Мирошниченко - пример замечательной семьи / Коллаж Главред, фото Instagram/inna_mi

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко поделилась на своей странице в Instagram теплым и красивым видео со своим мужем Тимуром.

Она опубликовала кадры с фотосессии, которая на самом деле показывает, насколько трепетно звезды относятся друг к другу. Сам пост Инна подписала так:

"Без преувеличений, величайшее мое счастье в жизни - встретить тебя. Только ты можешь поддержать меня во всех моих идеях, не раздумывая.Ты делаешь меня лучше своим теплом и любовью. С тобой я всегда улыбчивая и с полуприкрытыми от удовольствия глазами. И к этому не привыкаешь. В это ныряешь все глубже и глубже", - сделала признание многодетная мама.

видео дня

На видео - Инна и Тимур Мирошниченко:

К слову, Инна Мирошниченко часто публикует посты, которые посвящает своему супругу. Все они наполнены теплотой и любовью.

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Напомним, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.