"Самое большое счастье в жизни": Инна Мирошниченко растрогала теплым видео

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко поделилась на своей странице в Instagram теплым и красивым видео со своим мужем Тимуром.
Она опубликовала кадры с фотосессии, которая на самом деле показывает, насколько трепетно звезды относятся друг к другу. Сам пост Инна подписала так:
"Без преувеличений, величайшее мое счастье в жизни - встретить тебя. Только ты можешь поддержать меня во всех моих идеях, не раздумывая.Ты делаешь меня лучше своим теплом и любовью. С тобой я всегда улыбчивая и с полуприкрытыми от удовольствия глазами. И к этому не привыкаешь. В это ныряешь все глубже и глубже", - сделала признание многодетная мама.
На видео - Инна и Тимур Мирошниченко:
К слову, Инна Мирошниченко часто публикует посты, которые посвящает своему супругу. Все они наполнены теплотой и любовью.
Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Напомним, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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