Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Самая красивая женщина мира" разорвала помолвку: что было в брачном контракте

Алексей Тесля
3 июня 2025, 17:35
314
После нескольких недель размышлений Джанайна Празерес приняла решение прекратить отношения с избранником.
Янаина Празерес
Джанайна Празерес / Коллаж: Главред, фото: Instagram/janaina3

Главное:

  • Бывший возлюбленный Празерес настоял на подписании брачного соглашения перед свадьбой
  • В контракте было прописано обязательное рождение не менее пяти детей

Инфлюенсер Джанайна Празерес, которую СМИ нередко называют "самой красивой женщиной в мире", решила прекратить помолвку после того, как её жених предъявил неожиданные условия в брачном контракте.

35-летняя модель, известная своей внешностью и получившая от Playboy титул "Идеальной женщины", призналась, что в личной жизни ей не слишком везло, пишет Need To Know.

Однако именно её последние отношения убедили её в том, что одиночество — не худший выбор, говорится в материале.

По словам Джанайны, её бывший возлюбленный настоял на подписании брачного соглашения перед свадьбой. Сначала документ показался ей вполне разумным, пока она не обнаружила один весьма спорный пункт — в контракте было прописано обязательное рождение не менее пяти детей в течение брака.

"Там прямым текстом было написано: пять детей, желательно по одному в год, если только нет медицинских противопоказаний", — рассказала она в интервью изданию Need To Know.

"Этот пункт стал для меня решающим. Это была не совместная мечта, а чётко навязанное требование", — призналась Джанайна. — "И именно это заставило меня переосмыслить весь наш союз".

Джанайна, у которой за плечами уже четыре помолвки, всё же подписала предложенный контракт.

Мужчина уверял, что я — именно та женщина, которую он искал, рассказала она. "Сразу после предложения он передал мне брачное соглашение и сказал, что это нужно для того, чтобы с самого начала всё было ясно и прозрачно", - сказала женщина.

Среди условий документа был пункт о ежемесячном обеспечении в размере 10 тысяч долларов, предназначенном исключительно для процедур по уходу за внешностью и омоложению.

Создавалось ощущение, что молодость должна была быть как бы "закреплена" в договоре, сказала она. "Сначала меня это не смутило, ведь я и так регулярно ухаживаю за собой. Но то, что сумма была указана строго и официально, показалось мне тревожным сигналом", - указала знаменитость.

После нескольких недель размышлений она приняла решение разорвать помолвку.

"Дело было не в том, что я против брака или детей, — пояснила Джанайна. — Но когда я поняла, что даже число будущих детей уже заранее зафиксировано в контракте, ещё до обручального кольца, — я осознала, что это не моя история".

Смотрите видео - как модель с советскими корнями стала пресс-секретарем Республиканской партии:

Известная модель стала пресс-секретарем Республиканской партии, говорится в материале ТСН. Элизабет Пипко в свои 29 построила карьеру фотомодели, издала две книги и стала лидером еврейской общины в Америке.

Элизабет Пипко прочили место в офисе Дональда Трампа и она все больше привлекает внимание журналистов. Кто эта женщина, и как она связана с Советским Союзом.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели. "Стильная перчинка" призналась, кто был ее идеалом на заре карьеры.

Как сообщал Главред, известная топ-модель призналась в тяжелой зависимости. Эль Макферсон рассказала, как алкоголь стал ее лучшим другом в борьбе с тревожностью.

Больше новостей:

Need To Know - что известно о ресурсе

Need To Know - это британский информационный ресурс, специализирующийся на публикации новостей, интересных историй и сенсационных материалов из разных сфер жизни. Тематика сайта охватывает новости из мира развлечений, науки, культуры, технологий и общества.

Сайт акцентирует внимание на нестандартных, часто уникальных историях, которые привлекают внимание своей необычностью или общественным резонансом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

модели
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет +32 градуса: где в Украине скоро ударит сильная жара

Будет +32 градуса: где в Украине скоро ударит сильная жара

19:48Синоптик
"Последствия серьезные": в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста

"Последствия серьезные": в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста

19:13Война
Чем завершится битва меморандумов Украины и России

Чем завершится битва меморандумов Украины и России

19:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

Последние новости

19:48

Будет +32 градуса: где в Украине скоро ударит сильная жара

19:40

Зачем люди кладут разрезанный лимон в холодильник: ответ сразит просто наповалВидео

19:38

"Весь мир будет в труху": экс-дипломат РФ объяснил, чем Путин держит Запад в страхеВидео

19:13

"Последствия серьезные": в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста

19:07

"Можете оказаться в мешке": Чубаров призвал россиян срочно уехать из Крыма

Заигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – ОлещукЗаигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – Олещук
19:00

Чем завершится битва меморандумов Украины и Россиимнение

18:52

Настя Каменских ошеломила платьем за 60 тысяч гривен - реакция поклонников

18:46

Крымский мост снова "устал": СМИ раскрыли детали загадочного подрыва под водой

18:35

США разочарованы "невозможными" условиями РФ для перемирия, но не удивлены - ABC

Реклама
18:32

Копеечное средство спасет любимый наряд: как быстро избавиться от сложных пятенВидео

18:03

Путин валяет дурака и затевает игру против Трампа: Олещук описал угрозу президенту США

18:01

РФ может осуществить массированный ракетный удар по Украине: в ГУР назвали цифры

17:40

Операция "Паутина": Генштаб назвал точное количество уничтоженных самолетов РФ

17:35

"Самая красивая женщина мира" разорвала помолвку: что было в брачном контрактеВидео

17:11

Новый президент Польши впервые сделал заявление об Украине и обратился к Зеленскому

17:08

В Украине могут подорожать два базовых белковых продукта: эксперт назвал причину

17:07

Существуют ли современные ведьмы: священник дал однозначный ответ

17:04

"Имеет статус выше моего": Ризатдинова сделала громкое заявление о личной жизни

16:53

Глава МАГАТЭ прибыл с визитом в Украину: с кем встретился, что обсуждал

16:52

"Сумы становятся прифронтовым городом": известно, как далеко могут зайти оккупанты

Реклама
16:48

Как не угробить урожай: какие растения нельзя выращивать рядом с картофелемВидео

16:33

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

16:24

Гривна резко ослабила позиции: каким будет курс доллара и евро 4 июня

16:10

"Вот кто взорвал Крымский мост": соцсети взорвались мемами после операции СБУФото

16:08

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

16:08

"Трамп стал посмешищем": из-за Путина президент США оказался в тупике

16:01

Минимальную зарплату в Украине повысят: аналитик назвал сроки

15:52

"Мы не понимаем": Витвицкая рассказала, почему пока не планирует свадьбу с женихом-военным

15:50

Спикер Палаты представителей поддержал введение адских санкций против РФ

15:42

Россияне жалуются на повторную атаку на Крымский мост - детали

15:35

"Станет хромой уткой": у Трампа начались проблемы в США из-за игр с Путиным

15:11

Избили и незаконно мобилизовали: ГБР объявило подозрение трем сотрудникам ТЦК

15:06

В Кремле сделали заявление о встрече Путина с Зеленским и Трампом

15:03

Китайский гороскоп на завтра 4 июня: Лошадям - злость, Драконам - потери

15:02

Только сверхумные справятся: где 3 отличия между девушками

14:47

В Украине поднялись цены на аренду квартир: насколько дороже приходится платить

14:38

О секрете штрихкода знали лишь единицы: раскрыта хитрая уловка супермаркетовВидео

14:33

Хочет выйти победителем: известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ

14:24

Урожая не будет: что нельзя сажать рядом с томатамиВидео

14:15

Историческая спецоперация: СБУ в третий раз поразила Крымский мост

Реклама
14:12

В Москве обнародовали 2 условия для третьего раунда переговоров

13:51

"Быстро назад": Леся Никитюк показала мускулистого мужчину в своей постели

13:46

Почему 4 июня нельзя купаться в водоемах: какой праздник и день ангела

13:34

Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

13:34

В Украине назначают дополнительные выплаты на детей: кто получит 6 тысяч гривен

13:09

Киркоров появится в новом шоу: первые фото больного путиниста

13:03

Чтобы обойти санкции, Порошенко пытался переписать на жену все активы, а себе оставить прицеп - СМИ

12:55

"Крот" в штурмовой бригаде: СБУ задержала в Харькове агента РФ

12:53

Градус неадекватности повысится: Олещук сказал, как Трамп сыграл на руку Путину

12:43

Пригоревшие кастрюли засияют, как новые: чем нужно заменить губку для мытьяВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять