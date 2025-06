"Самая красивая женщина мира" разорвала помолвку: что было в брачном контракте

После нескольких недель размышлений Джанайна Празерес приняла решение прекратить отношения с избранником.

Инфлюенсер Джанайна Празерес, которую СМИ нередко называют "самой красивой женщиной в мире", решила прекратить помолвку после того, как её жених предъявил неожиданные условия в брачном контракте.

35-летняя модель, известная своей внешностью и получившая от Playboy титул "Идеальной женщины", призналась, что в личной жизни ей не слишком везло, пишет Need To Know.

Однако именно её последние отношения убедили её в том, что одиночество — не худший выбор, говорится в материале.

По словам Джанайны, её бывший возлюбленный настоял на подписании брачного соглашения перед свадьбой. Сначала документ показался ей вполне разумным, пока она не обнаружила один весьма спорный пункт — в контракте было прописано обязательное рождение не менее пяти детей в течение брака.

"Там прямым текстом было написано: пять детей, желательно по одному в год, если только нет медицинских противопоказаний", — рассказала она в интервью изданию Need To Know.

"Этот пункт стал для меня решающим. Это была не совместная мечта, а чётко навязанное требование", — призналась Джанайна. — "И именно это заставило меня переосмыслить весь наш союз".

Джанайна, у которой за плечами уже четыре помолвки, всё же подписала предложенный контракт.

Мужчина уверял, что я — именно та женщина, которую он искал, рассказала она. "Сразу после предложения он передал мне брачное соглашение и сказал, что это нужно для того, чтобы с самого начала всё было ясно и прозрачно", - сказала женщина.

Среди условий документа был пункт о ежемесячном обеспечении в размере 10 тысяч долларов, предназначенном исключительно для процедур по уходу за внешностью и омоложению.

Создавалось ощущение, что молодость должна была быть как бы "закреплена" в договоре, сказала она. "Сначала меня это не смутило, ведь я и так регулярно ухаживаю за собой. Но то, что сумма была указана строго и официально, показалось мне тревожным сигналом", - указала знаменитость.

После нескольких недель размышлений она приняла решение разорвать помолвку.

"Дело было не в том, что я против брака или детей, — пояснила Джанайна. — Но когда я поняла, что даже число будущих детей уже заранее зафиксировано в контракте, ещё до обручального кольца, — я осознала, что это не моя история".

