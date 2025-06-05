Старший сын Бекхэмов обьявил "войну" семье из-за одного человека

Что происходит в семье Бекхэмом и кто в этом виноват.

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В семье Бекхемов случился разлад / Коллаж Главред, фото Instagram/kim_turnbull, nicolaannepeltzbeckham

Кратко:

Почему Бруклин Бекхэм не посещает семейные мероприятия

Что известно об отношениях младшего сына

Когда Дэвид Бекхэм праздновал свой 50-й день рождения на звездной вечеринке в Лондоне 3 мая, на фотографиях после вечеринки, которые Виктория Бекхэм выложила в Instagram, заметно отсутствовали два человека: их старший сын Бруклин, 26 лет, и жена Бруклина, актриса и режиссер Никола Пельтц, 30 лет.

В то время инсайдер сообщил PEOPLE, что пара, несомненно, была приглашена на мероприятие, признав при этом, что за кулисами была некоторая драма.

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"Между Бруклином и Николой и семьей есть напряженность", — сказал источник, добавив: "Отношения определенно не подлежат восстановлению. Они любят его и всегда рядом с ним. Они просто обижены и разочарованы тем, что он теперь не играет никакой роли в семейной жизни".

Бруклин Бекхэм с женой / Фото Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Но другой источник сообщает, что причиной, по которой Бруклин и Никола отказались идти на мероприятие, стала новая девушка Ромео Бекхэма, диджей Ким Тернбулл, 24 лет, которую, по словам источника, когда-то связывали с Бруклином.

"Бруклин не хотел находиться с ней в одном помещении, и он сказал об этом своему отцу", — говорит источник. "Но Дэвид предпочел, чтобы там была Ким, а не Никола". Второй источник добавляет: "Бруклин и Ким знакомы по прошлому, и его семья знает, что ему некомфортно рядом с ней".

Бруклин Бекхэм с женой / Фото Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Однако в недавнем посте в Instagram младший брат Бруклина Круз ответил комментатору, отметив, что "Бруклин и Ким никогда не встречались". Источник также сообщил, что пара никогда не встречалась.

Другие же таблоиды сообщают, что пара все же разошлась и решила двигаться дальше по-отдельности.

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Ранее Главред сообщал о том, что Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции. Бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Напомним, накануне жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

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