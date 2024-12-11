С сестрой Жанны Фриске случился несчастный случай - что произошло

Наталье Фриске серьезно травмировали лицо.

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Наталья Фриске - куда пропала / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Фриске

Кратко:

Наталья Фриске появилась в соцсетях

Сестра покойной певицы рассказала о неприятном случае

Родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске – Наталья Фриске, которая молчит о войне в Украине, некоторое время не выходила на связь с поклонниками, поскольку получила травму лица.

На своей странице в соцсетях Фриске призналась, что подруга разбила ей лицо телефоном.

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Оказывается, подруга кинула телефон на диван, и он отскочил прямо в лицо Наталье, после чего хирург наложил ей не менее пяти швов, а шрамы видно до сих пор.

"Мы не ссорились и не дрались! Мы только что с ней вместе обедали в кафе. Мы общаемся и все прекрасно", — объяснила ситуацию Фриске.

Наталья Фриске после травмы / фото: скрин instagram.com, Наталья Фриске

Жанна Фриске - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

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Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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