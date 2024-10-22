Глюкоза поплатилась за свой поступок.

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Суд наказал Глюкозу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Глюкоза

Кратко:

Певица Глюкоза появилась в Шереметьево в странном виде

Артистке присудили штраф за употребление наркотиков

Российская певица Глюкоза, которая неоднократно посещала незаконно оккупированный страной-террористом РФ украинский Крым, вышла из самолета в Шереметьево с "перекошенным лицом".

Как сообщают пропагандистские росСМИ, певица прилетела в Москву в ночь на 21 октября и вышла из самолета в непонятном состоянии, она едва держалась на ногах.

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Полицейские обратили внимание на лицо Глюкозы, которое выдало, что она находится под наркотическими веществами.

Певицу сразу же задержали и увезли на медицинскую экспертизу, которую она отказывалась проходить.

Суд признал Глюкозу виновной и выписал штраф – 5 тысяч рублей (1500 гривен). Представители артистки пока никак не комментировали инцидент.

Глюкоза появилась в аэропорту в невменяемом состоянии / фото: скрин t.me/

Кто такая Глюкоза? Глюкоза — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

В 2020 году певица прилетела из Минска в киевский аэропорт "Борисполь", в ходе беседы пограничник задал вопрос: "Как вы относитесь к оккупации Крыма?". Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для неё возможность посещения Украины намного важнее политики. Пограничник переспросил: "Считаете ли вы Крым украинским?" На это певица ответила: "Крым украинский". В итоге ей запретили въезд в страну до 2023 года по причине неоднократного посещения Крыма с нарушением государственной границы Украины.

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