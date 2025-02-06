"С нашей любимой": Налчаджиоглу сделал заявление о Билык на фоне слухов о романе

Кратко:
- Мурат Налчаджиоглу продемонстрировал обложку нового каталога его бренда
- Бизнесмен восхитился Ириной Билык
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу удивил новой публикацией с фотографией певицы Ирины Билык.
На своей странице в Instagram Мурат обнародовал видео, которое снял в своем офисе. Бизнесмен показал каталог своей косметики с фотографией Билык.
"Обложка с нашей любимой звездочкой Ирочкой", – написал Налчаджиоглу.
Также бизнесмен рассказал, как отдохнул в Таиланде. Оказывается, он путешествовал с розовым рюкзаком, в котором была продукция его бренда.
Напомним, недавно появились слухи о том, что Мурат и Ирина закрутили роман, в Сеть попали фото и видео, как они вместе проводили время. Но, похоже, все это было связано с сотрудничеством Билык с компанией Налчаджиоглу.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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