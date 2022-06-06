"С каждым днем все больше греет душу": Илона Гвоздева намекнула на новую беременность

Илона Гвоздева намекнула на третью беременность / instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица, хореограф и победительница шоу Танцы со звездами Илона Гвоздева недавно воссоединилась супругом после месяцев разлуки из-за войны в Украине.

Вскоре после этого артистка стала подогревать в социальных сетях слухи о своей беременности. Так в сторис на ее странице в Instagram появился загадочный пост: "Совсем скоро я поделюсь с вами приятной новостью, свершением нашей с мужем заветной мечты, которая до сих пор держит нас в тонусе и с каждым днем все больше греет душу".

Фанаты гадают, о какой же новости идет речь. Среди возможных вариантов: третья беременность Гвоздевой, начало строительства нового дома семьи хореографа (предыдущий был обстрелян рашистами) и переезд из-под Киева в другой город.

Какой из вариантов оказался верным, танцовщица пока не раскрывает. Сейчас она и ее супруг, Иван Хомячук, воспитывают двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика.

Илона Гвоздева намекнула на третью беременность / instagram.com/ilonagvozdeva

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Ранее украинская блогерка, победительница романтического реалити Холостяк и супруга ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова раскрыла подробности второй беременности.

А известный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как справляется с разлукой со своими близкими - из-за войны в Украине он уже три месяца не видел своих детей Ивана и Даниила.

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