"С каждым днем все больше греет душу": Илона Гвоздева намекнула на новую беременность

Танцовщица предложила фанатам угадать, какие приятные новости она готовится сообщить всему миру.
Украинская танцовщица, хореограф и победительница шоу Танцы со звездами Илона Гвоздева недавно воссоединилась супругом после месяцев разлуки из-за войны в Украине.
Вскоре после этого артистка стала подогревать в социальных сетях слухи о своей беременности. Так в сторис на ее странице в Instagram появился загадочный пост: "Совсем скоро я поделюсь с вами приятной новостью, свершением нашей с мужем заветной мечты, которая до сих пор держит нас в тонусе и с каждым днем все больше греет душу".
Фанаты гадают, о какой же новости идет речь. Среди возможных вариантов: третья беременность Гвоздевой, начало строительства нового дома семьи хореографа (предыдущий был обстрелян рашистами) и переезд из-под Киева в другой город.
Какой из вариантов оказался верным, танцовщица пока не раскрывает. Сейчас она и ее супруг, Иван Хомячук, воспитывают двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика.
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Ранее украинская блогерка, победительница романтического реалити Холостяк и супруга ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова раскрыла подробности второй беременности.
А известный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как справляется с разлукой со своими близкими - из-за войны в Украине он уже три месяца не видел своих детей Ивана и Даниила.
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