Russian edition: украинский певец планирует выступление с россиянами-путинистами

Украинский певец Олег Кензов, который сбежал за границу во время полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжает петь на русском языке, собирается снова принять участие в концерте вместе с россиянами-путинистами.
Как пишет Обозреватель, концерт, который назвали "russian edition", состоится в Билефельде, Германия. Там-то Кензов и выступит с российскими певцами, что можно увидеть на афише.
Кроме Кензова, 22 июня на фестивале выступят русскоязычные певцы. Среди них: рэпер Джиган родом из Одессы, который не осудил военное вторжение России в Украину, а и публично агитировал голосовать за террориста Путина.
К слову, Кензов уже не в первый раз выступает с россиянами на одной сцене. Ранее от пел в Германии, вместе с ним на сцене были артисты-путинисты: Серега, Бьянка, Алена Апина, а также Миша Марвин – родной брат певицы TAYANNA, который предал Украину.
Кто такой Олег Кензов?
Олег Кензов – украинский певец, рэпер и телеведущий, участник второго сезона шоу "X-фактор".
В начале полномасштабного российского вторжения в Украину артист продемонстрировал проукраинскую позицию: занимался волонтерством, выпускал песни на родном языке, а также говорил о российской агрессии в своих соцсетях. Однако впоследствии его отношение изменилось, и уже через некоторое время вернулся к написанию русскоязычных композиций.
Позже стало известно, что исполнитель находится за границей, постоянно меняя местонахождение.
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Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.
А также El Кравчук раскритиковал своего коллегу Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.
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