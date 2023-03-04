"Розліталися орки, шльопали п`ятки": Полякова покорила новой версией хита "Шлепки"

Певица представила новую версию песни, а также спела на весь мир о "второй армии мира".

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова перепела свой легендарный хит "Шлепки" на украинском языке и учитывая новые реалии жизни украинцев.

Так, звезда опубликовала новый хит на своей странице в Instagram. "Сейчас будет поджог", - прокомментировала она новую рок-версию собственной песни на украинском языке.

В частности, припев песни звучит так: "Коли розліталися орки на грядки, шлепали шлепки, а в них п’ятки! Шльоп, Шльоп, Шльоп! Від орків залишився один вуголек!".

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Автором нового текста стал популярный украинский поэт, ведущий, а теперь защитник Украины в рядах ВСУ Петр Мага.

Напомним, ранее Оля Полякова нашла неожиданный "подарок" в туалете киевской музыкальной студии.

Так, на полу, рядом с унитазом, стоял портрет российского скандального певца и приверженца войны - Филиппа Киркорова. На нем также было написано черным маркером: "Враг Украины".

В этом же туалете стоял портрет еще одной певицы украинского происхождения, которая молчит о войне в Украине и живет с "офицером"-стриптизером, Наташи Королевой. На лбу у нее также сияла надпись, в точности отражающая отношение украинцев к таким "артистам".

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