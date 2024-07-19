Ротару готова выступить перед россиянами за определенную сумму - росСМИ

Аурика Ротару может выступить перед россиянами за кругленькую сумму.

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РосСМИ разгоняют новости об Аурике Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Младшая сестра Софии Ротару – певица Аурика Ротару готова выступать перед жителями страны-террориста РФ за 5000 евро.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Ротару готова выступить за границей для русской публики, но на своих условиях. По информации источника пропагандистов, за часовое выступление артистка запросила 5000 евро и люксовые номера для проживания.

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Артистка согласна на выступление только на украинском и молдавских языках. На частном мероприятии Аурику будут сопровождать звукорежиссер и танцоры.

Пока сама Аурика никак не комментировала данную информацию, но известно, что певица направляет все средства, заработанные на концертах, в поддержку ВСУ и имеет четкую проукраинскую позицию.

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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