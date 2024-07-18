"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

В окружении певицы заявили, что Ротару перебралась на Сардинию.

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София Ротару купила виллу на Сардинии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару, которая много лет работала в стране-террористе РФ, но поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения, возможно, сейчас живет на Сардинии.

Ранее родная сестра артистки Аурика Ротару рассказывала, что певица находится в своем особняке в Конче-Заспе, но росСМИ заявили, что это не так.

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Как сообщили инсайдеры из близкого круга Ротару пропагандистскому СМИ Kp.ru, певица живет в Италии вместе с сыном и женой, а внуки Анатолий и Соня обосновались в США, но часто навещают бабушку и родителей.

"Там София Михайловна купила за 4 млн евро виллу на берегу моря. А вслед за ней — яхту почти за 1 млн евро. Их Ротару оформила на своего сына Руслана", — заявили в СМИ.

инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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