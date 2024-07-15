Где сейчас София Ротару: родная сестра артистки ответила на вопрос

Родная сестра легендарной певицы Софии Ротару, которая много лет работала в стране-террористе РФ, но поддержала Украину в начале полномасштабной войны, певица Аурика Ротару заинтриговала информацией о местонахождении артистки.
Украинская журналистка Алина Доротюк поинтересовалась поддерживает ли Аурика отношения с родной сестрой.
"Да, мы поддерживаем. И единственное, что я могу сказать, что она здорова и у нее все хорошо. Больше ничего я комментировать не буду", – заявила Ротару.
И вот когда Доротюк спросила, где именно находится артистка ее сестра отказалась дать точную информацию.
"Я не буду ничего комментировать", – отрезала Аурика.
Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
Вас может заинтересовать:
- Такое событие: София Ротару вышла на связь и поделилась своей радостью
- Фанаты в недоумении: невестка Софии Ротару стала выглядеть, как ее дочь
- "Рухнуло в один момент": почему София Ротару оборвала связь с РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред