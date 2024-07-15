УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Где сейчас София Ротару: родная сестра артистки ответила на вопрос

Элина Чигис
15 июля 2024, 18:18
37
Аурика Ротару рассказала, что у Софии Ротару все хорошо.
София Ротару
Аурика Ротару отказалась отвечать, где находится ее сестра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Родная сестра легендарной певицы Софии Ротару, которая много лет работала в стране-террористе РФ, но поддержала Украину в начале полномасштабной войны, певица Аурика Ротару заинтриговала информацией о местонахождении артистки.

Украинская журналистка Алина Доротюк поинтересовалась поддерживает ли Аурика отношения с родной сестрой.

"Да, мы поддерживаем. И единственное, что я могу сказать, что она здорова и у нее все хорошо. Больше ничего я комментировать не буду", – заявила Ротару.

И вот когда Доротюк спросила, где именно находится артистка ее сестра отказалась дать точную информацию.

"Я не буду ничего комментировать", – отрезала Аурика.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару, Ротару / инфографика: Главред

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

София Ротару новости шоу бизнеса Аурика Ротару
Реклама

Главное за день

Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

19:04 Украина
Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:10 Украина
Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность 7235

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания 4826

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа 4727

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа

Испанский стыд : путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом 2322

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

Последние новости

19:04

Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

18:38

Как долго можно хранить бензин в баке автомобиля: ответ удивит многихВидео

18:25

Как быстро припарковать автомобиль: автомобилисты раскрыли лайфхак с зеркаламиВидео

18:18

Где сейчас София Ротару: родная сестра артистки ответила на вопрос

18:16

Путин окружил свою резиденцию в Валдае забором из "Панцирей"

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - КраевУ демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев
17:35

"Вы там были?": Словакия опозорилась реакцией на удар РФ по Охматдету

17:33

Танковый "борт" в Украину: Испания передает новую партию военной помощи

17:21

Быстро и без химии: как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильникеВидео

17:10

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

Реклама
17:04

О наступлении речь не шла: Зеленский объяснил слова о "14 бригадах без оружия"

16:40

Не останется молодости и красоты: чем нельзя умываться 16 июля - приметы

16:35

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:28

Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

16:08

Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару

15:58

Популярный украинский шоумен оказался под капельницей

15:50

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:41

Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского

15:38

Намекнул на Польшу: Зеленский рассказал о проблемных партнерах Украины

15:28

НАПК уличила партию Порошенко на выводе 35 млн грн из госбюджета на собственный счет – движение "Чесно"

15:27

"Мир только в Европе": Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО

Реклама
15:13

Жена Евгения Кота показала фигуру через 5 дней после родов

15:03

Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

14:42

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: Девы - не молчите, Рыбам - общение

14:36

Цвет имеет значение: как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью - 5 правилВидео

14:30

Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день

14:28

Делает ставку на Трампа: с чем могут быть связаны недавние вояжи Орбана

14:16

В Украине температура подскочит до +42°: синоптик назвала, где будет жарче всего

13:43

Украина тайно получила от Германии пакет военной помощи с танками

13:16

Как убрать царапины на солнцезащитных очках за 10 минутВидео

13:15

Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

12:38

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

12:16

"Положительная тенденция": в Украине растет уровень мобилизации - Reuters

12:14

На Одесчине застрелили дезертира: военные сбежали из части и шли в Молдову

12:00

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов

11:56

"Дно давно пробито": путинистку Лолиту затравили в РФ - что случилось

11:56

В Мариуполе прогремели взрывы, оккупанты подняли в небо авиацию

11:19

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

11:15

Дроны взорвали воинскую часть: стали известны детали удара по целям РФ в Крыму

11:13

Из-за больших потерь: Сирский направил проверку в одну из бригад ВСУ - Генштаб

10:21

Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Драконам - семейные проблемы, Собакам - критика

Реклама
10:21

"Ракетных атак РФ все больше": в ФРГ заговорили о передаче ВСУ боевых самолетов

10:10

"Я ничего не потерял": звезда "Поймать Кайдаша" впервые прокомментировал развод

10:01

Орбан доигрался с "мирными" вояжами: в ЕС могут организовать бойкот - Politico

10:00

Антифейк-ликбез: как распознать подделку при покупке онлайн пресс-релиз

09:52

"Выбирает не поддерживать свою страну": певица Гайтана попала в крупный скандал

09:19

"Коллективное давление на РФ": в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру

09:00

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

08:58

Еще полторы-две недели: когда в Украине станет меньше отключений света

08:57

Белокурый ангел: как выглядит обаятельный малыш из комедии "Деннис-мучитель" сейчас

08:11

ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине: в ISW назвали направления

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять