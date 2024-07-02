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"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

Элина Чигис
2 июля 2024, 09:32
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Путинист Селин заявил, что София Ротару всех обманула.
София Ротару
Сергей Селин решил высказать свое мнение о Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Российский актер Сергей Селин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил высказать свое мнение о певице Софии Ротару. Отметим, артистка находится в Украине с начала полномасштабной войны и поддерживает ВСУ, что не дает покоя россиянам.

Как сообщает росСМИ aif.ru, любитель Путина призвал Ротару поговорить с собственной совестью.

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"Но, Софочка, первая пластинка, которая у меня была, знаешь, что это было? Я прекрасно помню ту песню, которую ты там пела. Знаешь, какие там слова? "Мать узнала сына… и пронесся материнский крик: "Алексей, Алешенька, сынок!" Это же ты пела! И звучала очень трогательно. Получается, ты врала что ли тогда? Это же была песня про Великую Отечественную. Ты врала нам, что ли?", - сказал путинист.

инфографика, София Ротару, Ротару
инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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