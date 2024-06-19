"Рухнуло в один момент": почему София Ротару оборвала связь с РФ

Украинская певица София Ротару, которая много лет работала в стране-оккупанте России, поддержала Украину в начала полномасштабного вторжения.
Как заявила сестра артистки Аурика Ротару, София сейчас живет в своем доме под Киевом. А вот жители страны-оккупанта никак не могут пережить, что Ротару публично осудила нападение РФ на Украину, да еще и проводила сбор на помощь ВСУ.
В комментарии для росСМИ российский артист Иван Демьян предположил, что Ротару не смогла простить российским властям то, что они отобрали у нее виллу в Ялте.
"Всё это рухнуло в один момент. Она и выбрала такую позицию", — сказал Демьян.
Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, недавно София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила украинцев с Днем вышиванки. Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.
А также сын Софии Ротару Анатолий показал, как сейчас выглядит его мама и поздравил ее с праздником. На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.
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