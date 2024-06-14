София Ротару находится с внуком-беглецом в США - росСМИ

РосСМИ не могут пережить, что София Ротару поддерживает Украину и начали писать, что артистка находится в США.

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РосСМИ распустили слухи о Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская легендарная певица София Ротару, которая много лет работала в стране-оккупанте РФ, но с начала полномасштабной войны поддержала Украину, редко появляется в соцсетях.

В августе 2022 года артистка публично показала свою позицию и открыла сбор на нужды ВСУ. Также она отметила в своих соцсетях, что находится в своем доме под Киевом.

Продюсер Леонид Дзюник, в комментарии для росСМИ, заявил, что певица находится в США. Непонятно откуда у него такая информация, но российские пропагандисты быстро разнесли новость по своих сайтах и пабликах.

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"Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины", - заявил путинист.

Отметим, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко сбежал из Украины еще в начала полномасштабного вторжение РФ в Украину в США, поэтому роСМИ решили, что артистка отправилась к нему.

А вот родная сестра певицы Аурика Ротару недавно рассказала, что София находится в своем особняке под Киевом. Также важно отметить, что София Ротару транслирует в своих соцсетях преступления российских оккупантов в Украине, поэтому точно оборвала все связи со страной-террористом.

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, недавно София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила украинцев с Днем вышиванки. Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.

А также сын Софии Ротару Анатолий показал, как сейчас выглядит его мама и поздравил ее с праздником. На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.

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