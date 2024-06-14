УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

София Ротару находится с внуком-беглецом в США - росСМИ

Элина Чигис
14 июня 2024, 19:05
68
РосСМИ не могут пережить, что София Ротару поддерживает Украину и начали писать, что артистка находится в США.
София Ротару
РосСМИ распустили слухи о Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская легендарная певица София Ротару, которая много лет работала в стране-оккупанте РФ, но с начала полномасштабной войны поддержала Украину, редко появляется в соцсетях.

В августе 2022 года артистка публично показала свою позицию и открыла сбор на нужды ВСУ. Также она отметила в своих соцсетях, что находится в своем доме под Киевом.

Продюсер Леонид Дзюник, в комментарии для росСМИ, заявил, что певица находится в США. Непонятно откуда у него такая информация, но российские пропагандисты быстро разнесли новость по своих сайтах и пабликах.

видео дня

"Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины", - заявил путинист.

Отметим, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко сбежал из Украины еще в начала полномасштабного вторжение РФ в Украину в США, поэтому роСМИ решили, что артистка отправилась к нему.

А вот родная сестра певицы Аурика Ротару недавно рассказала, что София находится в своем особняке под Киевом. Также важно отметить, что София Ротару транслирует в своих соцсетях преступления российских оккупантов в Украине, поэтому точно оборвала все связи со страной-террористом.

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, недавно София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила украинцев с Днем вышиванки. Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.

А также сын Софии Ротару Анатолий показал, как сейчас выглядит его мама и поздравил ее с праздником. На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.

Читайте больше о Ротару:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

София Ротару Анатолий Евдокименко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

19:33 Синоптик
РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

19:25 Деньги
Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

19:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу 10386

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

Медведев сдал Путина с потрохами 6983

Медведев сдал Путина с потрохами

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС 3658

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС

Слышала странные звуки : женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам 3487

"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

Последние новости

19:55

Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему: бармен назвал список

19:45

"Никто не хочет напрягаться": Загородний раскрыл истинную суть западных политиков

19:33

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

19:25

РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

19:17

Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
19:05

София Ротару находится с внуком-беглецом в США - росСМИ

18:59

В Украине началась "ключевая стадия" войны: в Пентагоне удивили заявлением

18:57

Не убегают с огорода: куда исчезают колорадские жуки зимой - почему их не видно

18:38

"Это произойдет": министр обороны США назвал срок поставки истребителей F-16

Реклама
18:13

Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

18:05

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

17:52

Настя Каменских поставила на место известного ведущего - что случилось

17:31

"Мы будем охотиться на флот-призрак" РФ: Кэмерон удивил заявлением о российской нефти

17:25

В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

17:20

Не подлетят на километр: как эффективно избавиться от ос - топ 5 методов

17:19

Договоренности об оружии нет: в НАТО поразили заявлением по Украине

17:10

Как засолить огурцы, чтобы были хрустящие: хозяйки поделились советамиВидео

17:08

"РФ, а не Украина, должна вывести войска": в НАТО разнесли предложение Путина

16:59

Путин занервничал и совершил большую глупостьмнение

16:58

Украина получит столько помощи, сколько нужно: Байден объявил о плане победы

Реклама
16:46

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юристаВидео

16:41

Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военногоВидео

16:22

Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

16:21

Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

16:01

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

15:52

Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

15:30

Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

15:22

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:11

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

15:11

Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

15:04

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхакВидео

14:57

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:54

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

14:49

"РФ пытается добиться перемирия до осени": Загородний объяснил, что задумал Путин

14:49

Это еще и вкусно: почему в Германии принято есть сырой фарш - причина шокируетВидео

14:32

Старики ловят разбойников: рецензия на фильм "Плохие парни: все или ничего"Видео

14:10

Дмитрий Вербицкий рассказал, как прокуратура борется с незаконным оборотом табачных изделий

13:58

Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

13:45

"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

13:44

В семье Заворотнюк случилось еще одно горе

Реклама
13:38

Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия

13:30

Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кустеВидео

13:29

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

13:19

Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

13:12

Прозрачность восстановления Киевщины: глава ОГА Кравченко рассказал о конференции в Берлине

12:59

"А я буду бабушкой?": Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

12:22

Депутаты Порошенко продолжают вести бизнес в России после полномасштабного вторжения – экспертВидео

12:20

Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом

12:11

Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхакВидео

11:53

Хотеть поражения России неправильно: Венгрия оскандалилась новым заявлением

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять