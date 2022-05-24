Россию навсегда отстранят от участия в Евровидении

Евровидение 2022 / eurovision.tv

У России хотят забрать право участвовать в песенном конкурсе Евровидения.

Генеральный директор EBU Ноэль Курран сообщил, что российские вещатели уже знают об этом решении, передает The Journal.

Европейский языковой союз отстранил Россию от участия в Евровидении-2022 после того, как Россия начал полномасштабную войну на территории Украины.

Также на территории страны-агрессора не транслировали конкурс в этом году и россияне не могли голосовать за конкурсантов.

Теперь идет процесс полного отстранения ее вещателей от организации. Поэтому маловероятно, что Россия будет выступать на конкурсе в 2023 году.

"Думаю, нам совершенно ясно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе", – заявил гендиректор EBU.

Русские вещатели уже знают об этом решении. Пока они не отреагировали на него.

Читайте такжеЕвровидению хотят поменять правила: что предлагают

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

Читайте также: