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"Российский суп": Мила Куинс попала в скандал из-за борща

28 ноября 2022, 15:46

Актриса рассказала о том, что она готовит для своей семьи и что ест сама.

Мила Кунис
Мила Кунис / Скриншот

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис оскандалилась своим кулинарным заявлением в отношении украинского борща.

В рамках проекта издания Harper`s о еде, которую едят знаменитости, Кунис поведала о том, как проходит ее день и что она ест на протяжении дня. В частности, оказалось, что у Кунис мало времени и она начинает свое утро с кофе, а после того, как отвозит детей в школу, завтракает тостом с авокадо и яйцами.

Она также поведала, что очень вкусно готовит ее мама и балует ее "русской едой": варениками, пельменями, а также "очень российским супом - борщом".

'Российский суп': Мила Куинс попала в скандал из-за борща

"Российский стол - это постоянная еда. Можно начать с вареников, пельменей, потом можно приготовить борщ, это такой очень российский суп из буряка. Россияне в целом любят копченую рыбу и рыбу в целом. Соленую рыбу, копченую рыбу, россияне или украинцы. Мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть", - заявила Кунис.

'Российский суп': Мила Куинс попала в скандал из-за борща

Ранее актриса вместе со своим мужем собирали деньги на помощь пострадавшим от войны украинцам, а также она говорила, что война России против Украины заставили ее чувствовать себя украинкой.

Между тем, пользователи соцсетей оскорбили откровения актрисы. Так, главный редактор украинского СМИ написала: "Можно родиться в Украине, собрать 30 млн долларов помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians".

Напомним, ранее Кунис поделилась трогательным моментом, связанным со своей дочерью. Украинка по происхождению Кунис, поделилась деталями разговора с девочкой в программе Джоша Горовица.

По словам актрисы, когда они с ее супругом Эштоном стали собирать помощь для Украины, ее дочь спросила, идет ли в Украине война и правда ли, что Кунис родилась в Украине. "Я ответила - да. Она спросила: Получается, что я наполовину украинка?". Я ответила, что да. И тогда она: "Дааа!". Она была очень горда", - поделилась Кунис.

Сама актриса расплакалась рассказывая об этом моменте. Отметим, что актеры собирали помощь для Украины и собрали не один миллион.

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Мила Кунис
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