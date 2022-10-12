'ДА!': Мила Кунис рассказала, как обрадовалась ее дочь, узнав о своих украинских корнях

Мила Кунис. Скриншот YouTube

Голливудская актриса и жена актера Эштона Кутчера Мила Кунис, поделилась трогательным моментом, связанным со своей дочерью. Украинка по происхождению Кунис, поделилась деталями разговора с девочкой в программе Джоша Горовица.

По словам актрисы, когда они с ее супругом Эштоном стали собирать помощь для Украины, ее дочь спросила, идет ли в Украине война и правда ли, что Кунис родилась в Украине. "Я ответила - да. Она спросила: Получается, что я наполовину украинка?". Я ответила, что да. И тогда она: "Дааа!". Она была очень горда", - поделилась Кунис.

Сама актриса расплакалась рассказывая об этом моменте. Отметим, что актеры собирали помощь для Украины и собрали не один миллион.

Напомним, ранее голливудский актер Эштон Кутчер говорит, что ему "повезло остаться в живых" после того, как редкое заболевание повлияло на его способность видеть, слышать и ходить.

Актер рассказал о своей борьбе с васкулитом — заболеванием, связанным с воспалением кровеносных сосудов — в интервью Беару Гриллсу, которое вышло в эфир в понедельник вечером, сообщает Sky News.

В этом эпизоде Гриллс спрашивает 44-летнего Кутчера, откуда у него сила.

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