Актер отправился, чтобы убивать украинских бойцов ВСУ и поплатился жизнью.

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Российский Z-актер погиб на Курщине / Коллаж Главред, фото Стархит

Российские СМИ сообщили о смерти российского актера, оккупанта - Евгения Шишова.

Как сообщает пропагандистский российский ресурс Стархит, 42-летний актер получил ранения, несовместимые с жизнью. Свой последний пост в соцсети Шишов опубликовал еще 31 июля, где сообщал, что у него все хорошо. "Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения", — писал актер.

Шишовов сыграл 19 ролей в кино. В основном он играл эпизодические роли и засветился в таких проектах, как "Невский. Расплата за справедливость", "Морские дьяволы. Дальние рубежи", "Условный мент" и других.

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Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Между тем, смерть артиста пока не подтвердила его собственная жена. Она ждет официального сообщения от террористических властей.

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Напомним, ранее политический деятель Арсений Яценюк поделился трагической для своей семьи новостью. В блоге в Facebook он сообщил, что из жизни ушла его старшая сестра Алина.

Также стало известно, что британский миллионер Дэвид Томас Блит застрелил свою жену, популярную певицу Викторию Веру Блит, на вилле в Турции. Трагедия произошла на почве ревности.

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