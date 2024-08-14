Страдала от страшной болезни: умерла сестра Арсения Яценюка

Сегодня украинский политический деятель Арсений Яценюк поделился трагической для своей семьи новостью. В блоге в Facebook он сообщил, что из жизни ушла его старшая сестра Алина.
Политик не стал скрывать причину ее смерти. Алина Яценюк проиграла борьбу с онкологией - женщина сражалась за свою жизнь целых 6 лет.
"Моя родная, дорогая, любимая, прекрасная сестра Алиночка покинула этот мир. Она достойно прожила свои 56 лет и последние шесть из них сражалась против ужасного рака. Не сдавалась до последней минуты. Обидно и больно мне. Спасибо за все, моя дорогая сестра. Царствие небесное!" - написал Яценюк.
Политик также отметил, что у покойной сестры осталась семья: теперь без мамы двое детей - Ульяна и Джеймс.
Кто такой Арсений Яценюк?
Арсений Яценюк - украинский политический и государственный деятель. Занимал посты министра экономики в 2005-2006 годах и министра иностранных дел в 2007. В 2007-2008 годах был председателем Верховной рады Украины, в 2014-2016 годах - премьер-министром Украины, сообщает Википедия.
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