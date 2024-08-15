Лолита Милявская не набралась опыта после голой вечеринки.

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Лолита Милявская удивила новым образом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Российская певица Лолита Милявская, которая публично поддерживает незаконное страшное вторжение РФ в Украину, несколько месяцев не выступала на сцене после участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Между тем, певицу жизнь ничему не учит и она снова вышла на сцену в "голом" образе.

Как пишет пропагандистские издание 7 Дней, путинистка выступала вместе с коллективом в Калининградской области. Там, часть концерта она провела без нижней части одежды: на ней не было ни юбки, ни брюк.

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Ранее в диктаторской России уже обсуждалась возможность выпускать на сцену только тех артистов, которые придерживаются дресс-кода. Тогда Милявская заявила, что в закрытой одежде слишком жарко и она должна быть такая, что бы тот, кто выступает, не потерял сознание.

Милявская без низа / Фото 7 дней

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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тметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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