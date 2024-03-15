Российская певица объявила об уходе со сцены из-за проблем с алкоголем

Теперь она будет выступать только на корпоративах.

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Певица Максим бросает сцену / Коллаж Главред, фото maksimartist

Российская певица МакSим, которая провалила несколько концертов из за сильного опьянения, заявила о паузе в карьере и приостановке концертов.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, она все-таки продолжит выступать на закрытых корпоративах и только под фонограмму. Причина: последствия лечения алкогольной зависимости и сложности с выступлениями вживую.

Канал добавляет, что теперь гонорар певицы сократился с 4,5 миллионов рублей (около 2 млн гривен) до 3 млн (1,2 млн гривен). Из условий, чтобы пригласить: строго частные мероприятия и никакого живого исполнения — ведь состояние пока не позволяет.

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"Судя по райдеру, в гримёрке всё скромно: чай, соки, фруктовая тарелочка. А разъезд по городу строго на машине представительского класса", - пишет медиа.

При этом в недавнем интервью артистка заявила, что вернуться на сцену после лечения от зависимости у нее не получилось и выступления пока на стопе.

Напомним, ранее МакSим (Марина Абросимова) сорвала собственный концерт в Сочи. Зрители посчитали, что певица вышла пьяной и совершенно не думала о том, чтобы нормально отыграть свой концерт.

По информации пропагандистского издания "Комсомольская правда", 18 марта певица появилась на сцене с музыкантами и начала петь вживую. "Точнее попыталась – голос звучал слабо, в ноты не попадала, двигалась медленно как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей начала покидать концерт, через 30 минут Марина (настоящее имя певицы - авт.) ушла со сцены", - сообщает издание.

Ранее также МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

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