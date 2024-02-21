Модель показала свои прелести на фоне Кремля, чем разозлила российского фюрера.

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Путин начал охоту на девушку / Коллаж Главред, фото Instagram/yambogdini

Террористическая Россия начала международную охоту на украинскую звезду OnlyFans после того, как ее снимок перед Красной площадью привел в ярость кремлевских чиновников.

По информации The Mirror, 24-летняя Лолита Богданова теперь разыскивается российским государством за ее фотографию топлесс на площади в Москве.

"Артистка для взрослых, также известная как Лола Банни, сделала видео и фото еще в 2021 году, перед нападением России на Украину, но с тех пор ее имя было внесено в международный розыск. Министерство внутренних дел России подтвердило решение о включении ее имени в список разыскиваемых лиц", - сообщает издание.

видео дня

Сообщается, что модель появилась перед собором Василия Блаженного. Она засветила свою грудь после того, как погладила ее и дерзко высунула язык, прогуливаясь взад и вперед к камере на фоне культовых кремлевских зданий в коротком клипе.

Украинская модель "осквернила" Кремль грудью / Фото The Mirror

Несмотря на то, что модели даже извинилась за свой поступок, Богданова, которая, как полагают, в настоящее время не проживает в России, была осуждена ведущими религиозными деятелями за перформанс еще в 2021 году. Одно из российских новостных агентств, подтвердило, что Богданова была добавлена в список.

Американское издание добавляет, что все это происходит на фоне того, что президент РФ, террорист Путин продолжает применять "беспрецедентные меры в отношении предыдущих публичных инцидентов, которые правительство теперь рассматривает как посягательство на традиционные ценности".

Само же Министерство публично не объяснило, с какими обвинениями они гоняются за этой моделью.

Отметим, что директор Кремля Путин воспринимает подобные инциденты как личное оскорбление. В частности, совсем недавно под жесткие санкции попала половина российского шоу-бизнеса за участие в "голой вечеринке" блогерши Ивлеевой.

К слову, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый".

Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Также ранее в России потихоньку начали искать замену скандальному певцу Филиппу Киркорову, который как не извинялся, а замолить грехи перед "целомудренными" россиянами за "голую вечеринку" не смог.

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