Римма Зюбина заступилась за Богдана Ступку из-за его съемки в запрещенном антиукраинском фильме

Богдан Ступка был разочарован своей ролью в фильме Тарас Бульба Владимира Бортко / imdb.com

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина рассказала, как случилось так, что настоящий патриот Украины и один из самых выдающихся артистов Богдан Ступка принял участие в съемках откровенно антиукраинского фильма по мотивам романа Николая Гоголя Тарас Бульба.

В 2014 году экранизацию 2009 года, снятую российским режиссером Владимиром Бортко, запретили показывать в Украине, ведь картина получилась возмутительно пропагандистской.

Римма Зюбина была знакома с Богданом Сильвестровичем и поделилась в интервью для Rostyslove Production переживаниями Ступки-старшего про его главную роль в запрещенном фильме.

Так актриса признается, что изначальный сценарий, который был представлен Ступке Бортко, был совершенно другим. Богдан Сильвестрович был очень воодушевлен масштабами предстоящей киноработы, и с энтузиазмом готовился к роли Тараса Бульбы. Монтаж отснятого материала и готовый фильм шокировали Ступку.

"Мы были лично знакомы с Богданом Сильвестровичем Ступкой, вы не представляете, насколько он переживал из-за своего участия в "Тарасе Бульбе". То, что он читал сценарий, то, как он готовился, и то, что он намечал себе, – в результате на выходе совсем не совпало с тем. За монтажом можно так смонтировать, можно идеологически так поменять. Он был разочарован, очень", - рассказывает Римма Зюбина.

Кто такой Богдан Ступка Богдан Сильвестрович Ступка (27 августа 1941-22 июля 2012) - украинский и советский актер театра и кино, Народный артист и Герой Украины. Основатель актерской династии Ступок. Снялся в более чем ста фильмах, известен ролями в исторических кинолентах вроде Огнем и мечом (1999), Молитва за гетьмана Мазепу (2001), Тайна Чингсхана (2002), Тарас Бульба (2009) и пр.

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