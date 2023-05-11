Рианна назвала сына в честь известного репера - и это не ее муж

Скоро малышу исполнится год, но как зовут сына Рианны стало известно общественности только сейчас.

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Рианна назвала сына Риззой в честь RZA из Wu-Tang Clan / instagram.com/badgalriri

Певица и бизнесвумен барбадосского происхождения Рианна в январе 2022 года шокировала общественность новостью о своей беременности. Уже в мае она впервые стала мамой, и сейчас ждет появления второго ребенка.

Несмотря на то, что ее первому сыну со дня на день исполнится год, Рири тщательно скрывала имя малыша. Изданию Daily Mail удалось раздобыть копию свидетельства о рождения первенца певицы, в котором значится, что его назвали RZA Athelston Mayers (Ризза Ателастон Майерс).

Второе имя "Ателастон" и фамилия мальчику достались от его отца - американского репера Ракима Ательстона Майерса, который выступает под сценическим псевдонимом ASAP Rocky. Что же касается его первого имени, то тут у поклонников Рианны начали возникать вопросы.

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RZA - псевдоним другого американского репера, лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Фицджеральда Диггза. Теперь в прессе гадают, почему Рианна и ASAP Rocky решили назвать первенца в честь именно этого артиста, ведь оба родителя никогда не были близкими друзьями Диггза.

Пол второго ребенка и его имя Рири пока держит в секрете. Сейчас певица находится на последних сроках беременности, о которой долгое время не догадывалась даже ее команда.

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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