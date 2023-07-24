РФ снимает сериал про правительницу Киевской Руси княгиню Ольгу

Режиссером того, что в стране-оккупанте назвали "переосмыслением", выступит режиссер-путинистка Гай Германика.

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Валерия Гай Германика снимает сериал про княгиню Ольгу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/germanicaislove_official

Страна-агрессор продолжает уверенно уничтожать не только украинский народ, но и искажать наше прошлое. На сей раз культурная апроприация, которая уже вошла у оккупантов в привычку, коснулась легендарной правительницы Киевской Руси княгини Ольги.

РосСМИ сообщают, что главный пропагандистский канал их страны создал госзаказ на съемку сериала про княгиню Ольгу. Проект станет "художественным переосмыслением истории".

"Переосмысливать" чужую историю поручили скандальному режиссеру Валерии Гай Германике, которая начинала свою карьеру, как режиссер фильмов для взрослых. В творческую тусовку страны-оккупанта ее долго не принимали из-за чрезмерного эпатажа и излишнего натурализма в ее киноработах.

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Сейчас Гай Германика является огромной поклонницей правящей партии рф, и позиционирует себя, как праведную христианку. 8-серийный сериал, посвященный первому правителю Киевской Руси (в рекламных анонсах слово "киевской" стыдливо опускают), который принял христианство, планируют выпустить на экраны в 2024 году.

Гай Германика, снимавшая кино про подростков и мстительных женщин, называет именно их ключевыми фигурами своего творчества, и искажение истории по заказу страны-оккупанта считает для себя "новым уровнем, как для художника".

Ранее стало известно, что российский актер Алексей Серебряков, который поддерживал Украину, перешел на "темную сторону" - в Сети стремительно распространяется пропагандистский видеоролик с его участием.

Также стало известно, что певец-путинист Александр Буйнов, который дружил с Аллой Пугачевой и украинской моделью Инной Цымбалюк, рвался воевать на стороне оккупантов.

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