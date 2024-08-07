"Ревнуют": жена Тимура Мирошниченко честно призналась подружились ли их родные и приемные дети

Инна Мирошниченко призналась, как справляется с детской ревностью.

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Тимур Мирошниченко, Инна Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_/

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна Мирошниченко воспитывают четырех детей: двух родных, и двух приемных.

На своей странице в соцсетях Инна рассказала, что ревность среди их детей – это привычное явление, с которым они активно борются в своей семье, а также пытаются уделить каждому ребенку одинаковое количество внимания.

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"Все дети ревнуют маму/папу к другим детям. Нет разницы, это Мия или Марко к Марселю или Ангелине. Ангелина ревнует к Марселю. Мия к Марку и так далее. Это совершенно нормально. Мы стараемся каждому ребенку дать индивидуальное внимание и чувство абсолютной любви. Чтобы эта ревность оставалась здоровой", - написала Мирошниченко Мирошниченко.

Инна Мирошниченко рассказала о детях / фото: скрин instagram.com/_inna_mi_/

Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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