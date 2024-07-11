Тимур Мирошниченко рассказал об усыновленной дочери: "У нас была цель - помочь"

Семья Мирошниченко учится жить в новом составе с появлением доченьки Ангелины.

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Тимур Мирошниченко новости - Мирошниченко рассказал об адаптации дочери Ангелины / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Ведущий ЖВЛ на канале 1+1 Украина Тимур Мирошниченко эксклюзивно для сайта 1+1 рассказал подробности усыновления дочери Ангелины. Так, он отметил, что когда они с женой решили взять в семью еще одного ребенка из детского дома, они лишь хотели девочку, а какую именно - неважно.

"У нас с Инной не было планов выискивать какого-то конкретного ребенка на сайте Минсоцполитики с конкретным цветом волос или глаз и тому подобное. У нас была цель - помочь ребенку. Чтобы он перестал жить в детском доме, а взамен получил семью. С Ангелиной все произошло так же, как и с Марселем. Первая активная анкета, которая подходит под те параметры, которые были прописаны нам специалистами из школы усыновления, нами и была рассмотрена. То есть, мы познакомились с первой девочкой, с которой нам разрешили познакомиться", - вспоминает Тимур.

Также ведущий рассказал и об их первой встрече, и о поездке в Польшу (ведь Ангелина была эвакуирована вместе с детдомом в первый месяц полномасштабной войны), и о первых днях девочки в семье Мирошниченко, и о ее любимых блюдах и интересах.

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Рассказал Мирошниченко и об адаптации и характере Ангелины: "Пока трудно делать какие-то выводы. В любом случае, для Ангелины это будет длительный процесс адаптации к новым реалиям, и для нас, всех членов семьи, также. Поэтому, говорить, какая дочь, пока рано. Конечно, есть над чем работать, многое нужно подтягивать. Развитие любого ребенка, который всю жизнь прожил в детдоме, колоссально отстает от сверстников. Сейчас ей 8 лет и мы с Инной еще не знаем, в какой именно класс ее отдавать. Или снова в первый класс?"

Напомним, год назад семья Мирошниченко усыновила 2-летнего мальчика Марселя. Инна и Тимур Мирошниченко также воспитывают 6-летнюю Мию и 4-летнего Марка.

Полное интервью читайте по этой ссылке.

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