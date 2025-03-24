Рэпер ХАС принял предложение от украинской певицы - детали

Артисты возродили историю борьбы за суверенность.

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ХАС и Sowa поразили повстанческой песней / коллаж: Главред, фото: instagram.com ХАС, Sowa

Коротко:

Певица Sowa решила посотрудничать с ХАСом

У певцов получилась совместная композиция

Украинская певица Sowa и рэпер ХАС удивили поклонников совместной работой.

Как стало известно из соцсетей певцов, они воплотили в жизнь новое звучание легендарной повстанческой песни "Гей, степами!" - композиции, которая является символом несокрушимости украинского народа еще со времен Второй мировой войны.

Оказалось, именно певица предложила ХАСу сотрудничать, от чего он был в восторге.

Sowa и рэпер ХАС - новый дуэт / фото: скрин instagram.com Sowa

"Когда Sowa предложила мне присоединиться к работе над песней "Гей степами", я понял, что это прекрасная возможность реализовать свое видение старинной повстанческой песни. У меня есть определенный незакрытый гештальт с партизанскими, повстанческими и стрелковыми песнями. Переосмысление старых песен не просто дает им новую жизнь - это всегда особая интерпретация.Когда-то, для целой эпохи, эта песня имела одно значение, а для меня она звучит совсем иначе. Это уникальная возможность популяризировать старинную повстанческую песню и одновременно воплотить в ней свое творческое видение.Символично, что эта работа - не только восстановление истории, но и напоминание об универсальности и силе песен, которые продолжают отзываться в разных поколениях", - сообщил певец.

Певцы запремьерили песню "Гей, степами"/ instagram.com, Sowa

Представители артистов заявили, что в своей версии SOWA и ХАС соединили аутентичность с мощными урбанистическими ритмами, создав эмоциональный контраст: старая повстанческая песня в электронно-рэповом обрамлении.

"Его подача и энергия идеально подходят к этой песне, а рэп часть которую он написал - я каждый раз переслушиваю с гордостью, что это часть нашего трека. Мне нравится его тексты в песнях и харизма. Я рад, что мне удалось исполнять песню "Гей степами" именно с этим артистом."Гей, степами" - песня, которая мотивировала героев на борьбу и подошла дух на победу. Кроме премьеры песни в нашем дуэте, вы можете увидеть полноценную видеоработу, которую создал клипмейкер Niko Mara ", - сказала Sowa.

Отметим, "Гей, степами!" - одна из ключевых песен украинского повстанческого движения. Ее пели бойцы УПА во время освободительной борьбы, а сегодня она снова актуальна как никогда.

Смотрите видео клипа певцов:

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А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.

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Кто такая Sowa? Sowa (настоящее имя Диана Горбяк) - украинская певица и автор песен. Финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение-2022" и "Евровидение-2023", сообщает Википедия.

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