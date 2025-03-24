Рэпер ХАС принял предложение от украинской певицы - детали

Коротко:
- Певица Sowa решила посотрудничать с ХАСом
- У певцов получилась совместная композиция
Украинская певица Sowa и рэпер ХАС удивили поклонников совместной работой.
Как стало известно из соцсетей певцов, они воплотили в жизнь новое звучание легендарной повстанческой песни "Гей, степами!" - композиции, которая является символом несокрушимости украинского народа еще со времен Второй мировой войны.
Оказалось, именно певица предложила ХАСу сотрудничать, от чего он был в восторге.
"Когда Sowa предложила мне присоединиться к работе над песней "Гей степами", я понял, что это прекрасная возможность реализовать свое видение старинной повстанческой песни. У меня есть определенный незакрытый гештальт с партизанскими, повстанческими и стрелковыми песнями. Переосмысление старых песен не просто дает им новую жизнь - это всегда особая интерпретация.Когда-то, для целой эпохи, эта песня имела одно значение, а для меня она звучит совсем иначе. Это уникальная возможность популяризировать старинную повстанческую песню и одновременно воплотить в ней свое творческое видение.Символично, что эта работа - не только восстановление истории, но и напоминание об универсальности и силе песен, которые продолжают отзываться в разных поколениях", - сообщил певец.
Представители артистов заявили, что в своей версии SOWA и ХАС соединили аутентичность с мощными урбанистическими ритмами, создав эмоциональный контраст: старая повстанческая песня в электронно-рэповом обрамлении.
"Его подача и энергия идеально подходят к этой песне, а рэп часть которую он написал - я каждый раз переслушиваю с гордостью, что это часть нашего трека. Мне нравится его тексты в песнях и харизма. Я рад, что мне удалось исполнять песню "Гей степами" именно с этим артистом."Гей, степами" - песня, которая мотивировала героев на борьбу и подошла дух на победу. Кроме премьеры песни в нашем дуэте, вы можете увидеть полноценную видеоработу, которую создал клипмейкер Niko Mara ", - сказала Sowa.
Отметим, "Гей, степами!" - одна из ключевых песен украинского повстанческого движения. Ее пели бойцы УПА во время освободительной борьбы, а сегодня она снова актуальна как никогда.
Смотрите видео клипа певцов:
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А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.
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Кто такая Sowa?
Sowa (настоящее имя Диана Горбяк) - украинская певица и автор песен. Финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение-2022" и "Евровидение-2023", сообщает Википедия.
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