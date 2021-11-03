Real O возвращаются: Светлана Тарабарова анонсировала воссоединение группы

Как сейчас выглядят певицы из Real O / instagram.com/tarabarova

Первый состав украинской группы Real O распался 10 лет назад. С тех пор исполнительницы редко встречались и не имели общих проектов.

Поэтому новость о том, что любимицы Натальи Могилевской вновь соберутся вместе, взбудоражила сеть.

Воссоединение в своем Instagram-аккаунте анонсировала Светлана Тарабарова. Она выложила фото со всеми бывшими участницами первого состава Real O: Региной Тодоренко, Линой Мицуки и Еленой Виноградовой (Чирвой).

"10 лет!!! 10 лет прошло с нашей последней встречи. Да-да, вы не ошиблись, несмотря на бешенные графики и уже пятерых детей на четверых, мы находили время на общение, но встречались или вдвоем, или втроем, а вот таким составом действительно впервые за 10 лет. ... Не пропустите что-то ооооочень интересное!" - подписала исторический кадр Тарабарова.

Поклонники артисток предвкушают скорое воссоединение любимой группы.

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Real O воссоединились для общего проекта / instagram.com/tarabarova

Девичья группа была создана из участниц Фабрики звезд в 2008 году. В первый состав входили Светлана (Алиса) Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Виноградова (Чирва). В таком составе группа просуществовала до 2012 года. С тех пор каждая из артисток занялсь сольной карьерой. Звездным составом Real O не собирались около 10 лет.

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Ранее Регина Тодоренко неприятно удивила подписчиков сменой имиджа.

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