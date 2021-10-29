"Будет огонь": звезда Женского квартала эротично станцевала на пилоне

Екатерина Никитина показала горячие танцы на пилоне / instagram.com/nikitkinna

Актриса Женского квартала Екатерина Никитина показала поклонникам невероятную пластику и растяжку во время танца на пилоне.

"Будет огонь!" - подписала видео артистка в Instagram. Ведь танец и вправду получился зажигательным: Никитина вращалась на шесте на бешенной скорости, демонстрируя подтянутую фигуру.

Для танца актриса выбрала пикантный наряд: серый топ, черные мини-шорты портупея на ногах и стрипы - специальная обувь для танцев у шеста с очень высоким каблуком и платформой.

Девушка без страха выписывала кульбиты на пилоне, всецело отдаваясь танцу и музыке. Но так было не всегда.

Никитина рассказывает, что она боялась выйти из зоны комфорта, считала себя непривлекательной, но танцы у пилона помогли ей обрести себя: "Мне пилон помог не только раскрепоститься, но и в жизни я стала более уверена в себе!!! Мой совет Вам друзья: не бойтесь идти туда, где страшно! Это круто пробовать что-то новое, открывая в себе новые грани!!!!"

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