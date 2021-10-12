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Звезда Женского квартала Ирина Сопонару показала лицо таинственного бойфренда

12 октября 2021, 17:56
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До этого артистка оберегала избранника от любопытных взглядов общественности.

Ирина Сопонару засветила возлюбленного-иностранца / instagram.com/irinasoponaru

Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару показала, как выглядит ее избранник. Ранее артистка совместных фото не публиковала.

Сопонару опубликовала чувственный кадр, на котором позирует в объятиях загадочного молодого человека. Имя бойфренда актриса держит в секрете.

О своей личной жизни Ирина Сопонару предпочитает не распространяться. Ранее в интервью для Светской жизни артистка рассказала, что состоит в отношениях с гражданином Великобритании, который сейчас живет в Украине. Работает мужчина промоутером.

Познакомилась пара в Киеве на вечеринке. Ранее артистка не показывала, как выглядит ее загадочный избранник. Но Сопонару все же решила приоткрыть завесу тайны.

В своем Instagram-аккаунте актриса показала нежное фото. На нем девушка в черном платье сидит на коленях у своего возлюбленного и обнимает его за шею. Молодой человек приобнял Сопонару за талию. Глаза влюбленных закрыты, чтобы максимально проникнуться чувственным моментом единения. Фотографию Сопонару решила оставить без комментариев.

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Ирина Сопонару позирует в объятиях любимого мужчины / instagram.com/irinasoponaru

Поклонники артистки не смогли сдержать радостных эмоций от появления Сопонару в объятиях ее таинственного принца. Они подметили, что пара вместе выглядит очень гармонично:

"Вы хорошо смотритесь вместе!"

"Крутая пара ❤️"

"Ураааа наконец-то!"

"Finally ❤️❤️❤️"

"Какие вы красивые ❤️❤️❤️"

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