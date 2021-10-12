Звезда Женского квартала Ирина Сопонару показала лицо таинственного бойфренда

До этого артистка оберегала избранника от любопытных взглядов общественности.
Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару показала, как выглядит ее избранник. Ранее артистка совместных фото не публиковала.
Сопонару опубликовала чувственный кадр, на котором позирует в объятиях загадочного молодого человека. Имя бойфренда актриса держит в секрете.
О своей личной жизни Ирина Сопонару предпочитает не распространяться. Ранее в интервью для Светской жизни артистка рассказала, что состоит в отношениях с гражданином Великобритании, который сейчас живет в Украине. Работает мужчина промоутером.
Познакомилась пара в Киеве на вечеринке. Ранее артистка не показывала, как выглядит ее загадочный избранник. Но Сопонару все же решила приоткрыть завесу тайны.
В своем Instagram-аккаунте актриса показала нежное фото. На нем девушка в черном платье сидит на коленях у своего возлюбленного и обнимает его за шею. Молодой человек приобнял Сопонару за талию. Глаза влюбленных закрыты, чтобы максимально проникнуться чувственным моментом единения. Фотографию Сопонару решила оставить без комментариев.
Поклонники артистки не смогли сдержать радостных эмоций от появления Сопонару в объятиях ее таинственного принца. Они подметили, что пара вместе выглядит очень гармонично:
"Вы хорошо смотритесь вместе!"
"Крутая пара ❤️"
"Ураааа наконец-то!"
"Finally ❤️❤️❤️"
"Какие вы красивые ❤️❤️❤️"
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