Ирина Сопонару покорила красотой в слишком откровенном бикини

Звезда Квартала, модель и актриса Ирина Сопонару поделилась откровенным кадром со своего отдыха. Артистка тщательно следит за своей фигурой, и отлично выглядит, так что она может позволить себе покрасоваться на отдыхе.

В этот раз Ирина в Instagram произвела фурор горячим кадров в новом модном купальнике, засветив стройную фигурку и соблазнительные формы, когда шла на пляже с доской САП.

"Страх уходит во время движения. So keep on moving", - пишет девушка.

"Лучшая из лучших! Одни плюсы. Чудесная актриса, красивая девушка, думаю и характер отличный. Успехов, продолжайте нас радовать.", "Ты просто секс", "Неймовірна красуня дуже гарне довге біле кучеряве волосся круто крута білявка", "У тебя очень красивая фигура", "Красотка", - пишут ей в комментариях.

