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Ирина Сопонару покорила красотой в слишком откровенном бикини

19 августа 2021, 13:39

Украинская артистка Ирина Сопонару впечатлили поклонников новым хобби на отдыхе.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

Звезда Квартала, модель и актриса Ирина Сопонару поделилась откровенным кадром со своего отдыха. Артистка тщательно следит за своей фигурой, и отлично выглядит, так что она может позволить себе покрасоваться на отдыхе.

В этот раз Ирина в Instagram произвела фурор горячим кадров в новом модном купальнике, засветив стройную фигурку и соблазнительные формы, когда шла на пляже с доской САП.

"Страх уходит во время движения. So keep on moving", - пишет девушка.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

"Лучшая из лучших! Одни плюсы. Чудесная актриса, красивая девушка, думаю и характер отличный. Успехов, продолжайте нас радовать.", "Ты просто секс", "Неймовірна красуня дуже гарне довге біле кучеряве волосся круто крута білявка", "У тебя очень красивая фигура", "Красотка", - пишут ей в комментариях.

Ранее ведущая Нового канала топлес похвасталась загорелыми ягодицами в провокационной позе.

viber
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